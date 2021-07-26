中央流行疫情指揮中心宣布明天將降為二級警戒，各級學校、幼兒園和補習班將採有條件開放，讓許多父母鬆了一口氣，新北市也在昨公布補習班指引，開放條件為疫苗施打須滿14天，沒有施打疫苗須持3日內快篩或PCR陰性證明，每3至7天要定期快篩，北市今天下午防疫記者會也將公布補習班復課指引。

中央宣布補習班有條件復課，雙北地區為一日生活圈，新北市昨已祭出補習班復課三大規範，台北市今下午防疫記者會也將對外說明補習班復課指出，北市教育局副局長陳素慧表示，補習班指引大致與新北市相同，但會有一條新的規範，將在下午防疫記者會上宣布，如補習班有1人確，將停課14天，如有確診者足跡則會清消並停課3天。

北市副市長蔡炳坤日前表示，台北市1萬2千多名補習班老師及員工，7月19日已造冊給教育部，已空出疫苗接種空間，只要中央疫苗一到，就會為補習班的老師接種。