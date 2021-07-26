河南省暴雨成災，且災情持續蔓延。河南省新鄉市轄下衛輝市連日來遭洪水淹浸，至昨日（25日）仍未退卻。該市審計局官方微博更於昨深夜公開發文求助，指衛輝市目前全城被淹，水位最深達1.6公尺以上，且城區水位不斷上漲，近60萬人受災，呼籲擁有船、遊艇、剷車乃至大型抽水設備的個人或單位盡快協助救災。

據了解，此前受災嚴重的河南鄭州市洪水早已退卻，災情卻轉移至新鄉市、鶴壁市一帶。其中有居住在衛輝市的網民指出，該市城區至少在上20日起已出現淹水，截至25日，城區水位不降反升，大批居民被困家中，甚至有網友表示︰「家中已斷糧5日5夜，急需救援！」

衛輝市審計局官方微博昨晚上10時01分發文求助後，迅速引起輿論關注，短短兩小時內已獲近萬名網民轉發，有網民更形容由審計局發文屬「情況罕見」。另有網民留言稱︰「看看衛輝吧！愈是小地方，得到的救援愈晚也愈少，不止衛輝，新鄉的某些村甚至是城市裏老舊的小區，也還有人沒出來。」