全國疫情警戒明天降級，中央開放餐廳內用，基隆廟口、愛四路夜市決定復市，今天一早許多攤商已在整理店面、刷洗用具，準備開業，臉上難掩喜悅表示，休息2個多月終於要開店了，趕緊把握時間整理環境，迎接客人。

受疫情影響，廟口夜市自5月17日休市至今，攤商不願冒險，皆自主性停業，讓原本熱鬧街道變得冷清，所幸疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布明天起警戒降為二級，並開放內用，夜市自治會也決議重新營業，今天早上陸續有攤商回到店面清整用具和環境。

一名攤商表示，這次疫情造成的損失已無法計算，印象中在休市前，生意早就掉了一半，因此就算明天能復業，還是擔心人潮稀少，不敢準備太多食材，只希望生活能盡速回歸正軌；另名攤商指出，很期待明天解封，今天趕緊到店裡清洗用具，已經很久沒有和大家一起打拚，相當開心。

住在基隆的林姓市民說，很期待夜市重新營業，但又怕受傷害，畢竟人多造成群聚也不好，他認為，現在疫情雖然有所控制，並較以往穩定許多，但是否還存在黑數沒有人知曉，只希望疫情盡快結束。

為嚴防夜市成為疫情破口，基隆市政府頒布10大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」、全面實施實聯制，店家必須於明顯處掛上實聯制QR Code，消費者結帳前出示簡訊確認；攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者徒手碰熟食；用餐區採梅花座或設隔板，桌間保持社交距離。

市府要求，桌椅要勤清消，消費者用餐消費後，業者立即以消毒水或酒精清消，才能再接待客人；民眾進入夜市後，除定點座位飲食，需全程戴口罩；嚴禁邊走邊吃、邊走邊喝；公共區域內，禁脫罩吸煙；夜市路中禁設攤，維持動線順暢；鼓勵消費者自帶餐具環保杯等。