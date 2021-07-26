潤泰新(9945)今日除息，開盤參考價為65.4元，挾著今年全年度營收可望連續兩年站上200億元大關，多頭積極表態，除息首日漂亮完成填息。

潤泰新指出，目前國內疫情雖已逐步緩解，但在後疫情時代，可想像未來的人類社會將持續學習如何與病毒共存，社會大眾對有良好管理的社區大樓、良好的居住環境需求逐漸上升。在疫情警戒鬆綁後推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案；為減少客戶在不同案場之移動，將首次在潤泰CITYLINK松山壹號店3樓開設聯合展示中心，方便顧客進行預約賞屋。

展望明年度，潤泰新將有多筆個案可以入帳，本業成績獲得看好，入帳個案包括已完銷的潤泰央北、潤泰文樺及潤泰鼎(峰)，後兩筆個案預期在明年完工，另外，明年完工，松濤苑兩大成屋案持續銷售挹注。

潤泰新說，在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策之下，在市場中的資金為尋求保值產品，促使不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。在土地動能上，目前銷售中、興建中以及庫存土地共有10餘案，未來10年儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過10萬坪，未來業績來源無虞。