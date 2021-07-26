古蹟林立的安平是台南必遊景點之一，但因假日停車不便、交通壅塞嚴重困擾外地遊客，也對安平觀光造成負面衝擊。台南市議員呂維胤26日建議，興建連結舊部落與五期重劃區停車場的跨港人行景觀橋，以解決交通問題，帶動觀光發展。市長黃偉哲回應說，這是蠻新的構想，但也須考慮橋梁高度及船隻通行，將進行規畫思考。

呂維胤指出，安平因地形及早期規畫的緣故，容易出現停車不便的問題。目前車輛通常由東側進入安平舊部落，但停車場卻設在西側，車輛往往必須車輛須由民權路四段、安平路穿越舊部落再進到西側，易造成交通壅塞，影響旅遊品質，更對當地居民造成負面衝擊。

呂維胤認為，為解決此一問題，市府除獲中央核定經費4.3億元的和緯路五段延伸工程，預計2022年底之前完工通車外，也應興建連接安平新舊部落的跨港人行景觀橋，建議設置地點自林默娘公園橫跨安平漁港銜接至現有的遊憩碼頭環港步道，以減少興建經費，讓CP值最高。

呂維胤指出，跨港人行景觀橋僅提供遊客行走，且為融入安平港現有景觀，橋身設計建議以強化玻璃透光為主，如能搭配夜間燈光進行光雕設計更佳，可為安平增加觀光新亮點，勢必吸引更多觀光人潮。

在黃偉哲回應將進行思考規畫後，市府工務局補充指出，為解決安平舊聚落交通及停車問題，已辦理和緯路五段延伸，預計2022年完工，以及興建安平港跨港橋，預計2025年完工，增加進出安平地區道路，紓緩現有道路服務量能不足的問題。

同時，安平港跨港橋也可引導車流從永華路跨越安平港直接連結至四草大橋，避免過境車流進入安平街區造成交通壅塞，並有人行步道觀景功能，可供遊客在橋上俯視安平港風光及欣賞安平夕照。

觀旅局也說，透過民間自提運河遊船BOT案，最快將於2023年增設林默娘公園碼頭站投入營運，可與對岸的金城遊憩碼頭對接，成為遊客交通接駁的運輸工具，將遊客從安平舊聚落接送到林默娘公園。