烟花颱風25日於浙江省舟山市普陀區一度登陸後，今（26日）上午9時50分左右，在浙江平湖市沿海第二次登陸。烟花為該省帶來豪雨，其中在餘姚市，截至今凌晨3時，在3天內，該市已下了約37個西湖的雨量。

大陸今年第6號颱風烟花昨（25日）中午在浙江舟山普陀沿海登陸後，繼續強勢向西北方向前行，一路為浙江、江蘇、上海、安徽等地帶來狂風暴雨。大陸中央氣象台今上午6點繼續發布颱風橙色預警，預計今上午8點起24小時內，浙江中北部、上海、江蘇中南部和東部、安徽東南部等地有大雨或暴雨，浙江北部等地局部地區有250至350毫米特大暴雨。另由於正值天文大潮期，風、雨、潮碰頭，大陸國家海洋預報台發布海浪紅色警報以及風暴潮紅色警報，預計上海、浙江北部近岸海域將出現5至7公尺的巨浪到狂浪。

據浙江氣象台消息，受四明山區地形影響，餘姚大嵐鎮丁家畈站自上周四（22日）上午8點至周一上午6點，累計錄得951毫米雨量，打破登陸浙江省颱風實測過程雨量紀錄。自1949年以來，登陸該省颱風中單站降雨量紀錄原本為颱風「雲娜」於2004年在樂清砩頭創下的916毫米雨量，而原來第二位則為2019年「利奇馬」在臨海括蒼山站錄得829毫米雨量。

據江蘇省交通綜合執法局消息，截至今凌晨零時，該省高速公路運行秩序良好。受烟花影響，該省大部分地區出現大風、降雨，多條受影響路段採取限速、限車型管制措施。