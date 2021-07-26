台灣柔道女王連珍羚意外在東奧16強賽止步。(季志翔攝)

上屆里約奧運飲恨只拿第5的台灣旅日柔道女將連珍羚，26日在東京奧運柔道女子57公斤級面對斯洛維尼亞選手卡加凱澤爾(Kaja Kajzer)，儘管連珍羚不斷嘗試進攻，最後仍在黃金得分時間吞下第3次指導黃牌吞敗，無緣闖進最後8強，連珍羚也當場流下淚水表達無奈淘汰心情。

擁有台灣柔道女王封號的連珍羚，今天更獲剛拿奧運史上首面柔道獎牌的「柔道男神」楊勇緯到場擔任陪練員，期望連珍羚可以順利過關斬將，替中華柔道隊搶到第2面東奧獎牌，連珍羚在東奧首戰的對手卡加凱澤爾，更整整小了她12歲。

連珍羚一開賽就打算用身體強力壓住卡加凱澤爾，不斷嘗試用各種動作控制對手，卻被對手甩脫，但連珍羚仍未放棄，繼續用壓制動作固定對方，頓時消耗對方不少體力，連珍羚也被判1次指導黃牌，可惜比賽還是進入延長的黃金得分時間。

連珍羚在黃金得分持續發動攻擊，卻始終沒辦法突破僵局，連珍羚也被判了第2次指導黃牌，沒多久連珍羚因為一個違規的擒抱動作，被判第3次指導黃牌，直接宣告連珍羚落敗，無緣闖進8強。