2021年國際物理奧林匹亞競賽由立陶宛主辦，台灣選手本月17至23日以線上方式參賽，花蓮高中數理資優班應屆畢業生李逸寬，經過激烈競爭，擊敗各76國好手，奪下一面「金牌」，個人排名第25，成為花蓮之光，未來也將前往台大物理系，鑽研更多關於物理的奧妙。

李逸寬自小對物理有濃厚興趣，國小參加科展，國中理化課遇到問題會直接請教老師，課外也會利用許多網路資源學習知識，奠定自己物理的基礎，進入花蓮高中就讀後，不斷實驗、寫練習題，在物理老師胡育豪指導下，一路過關斬將，於2019年全台近1萬人的初試比賽中，取得複賽資格，再與近500人競爭30個能進國手選訓營的名額。

在參賽過程中，李逸寬看見自己與外縣市學生的差異，持續從中檢討不足並精進自己，經2周選訓營的培訓與測驗後，最終脫穎而出成為2020年代表台灣的物理科國手之一。

李逸寬成為國手後，沒想到2020年原本要在立陶宛舉辦的國際賽事因疫情影響延後，本以為比賽就此結束，突然發現歐洲賽如期舉行，改成線上競賽，且開放世界好手參賽，同年7月初到師大培訓參賽後取得銀牌，今年5月在台灣舉辦的亞洲物理奧林匹亞競賽中，取得實驗組第4名佳績。

不過李逸寬的夢想仍想在國際賽中展露頭角，經不斷練習，從初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從2942名學生當中，成為5名代表台灣的參賽選手之一，並在7月為期7天改為線上競賽的國際賽中，以Exp Total9、Th Tot26.7及Total35.7的成績拿下金牌，個人排名第25。

李逸寬憶起曾因培訓時間長，身心壓力到臨界點，有想過要放棄，所幸在師長鼓勵下，找回初衷「我追求的是對物理的熱情，不是競賽」，才有了繼續下去的動力。如今，他也在去年取得保送國立台灣大學的資格，堅持心中所愛，捨棄電機等熱門科系，將在今年就讀台大物理系，持續吸收更多物理知識，鑽研物理的奧妙。