（14：38更新最後賽果）經過1天休兵，台灣羽球「世界球后」戴資穎再度在東京奧運羽球女單小組賽出賽，小組賽第2戰首局上演逆轉秀，最終耗時39分鐘，以21比16、21比11拍落世界排名49的越南好手阮翠玲，拿下小組賽2連勝。

生涯第3度踏上奧運殿堂的戴資穎，此次小組賽首戰只用25分鐘，以21比7、21比13拍落瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet）。

今天小組賽第2戰戴資穎的對手是越南阮翠玲，雙姝曾在2017亞洲羽球錦標賽首輪有過交手，這也是兩人唯一的對戰紀錄，當時戴資穎全場僅用24 分鐘，就以直落二輕取對手晉級，今天是兩人生涯第2度交手。

首局戴資穎慢熱，比賽前段幾乎都陷入落後，但在比賽後段小戴趁著對手體力下滑之際，從12比15落後打出一波9比1攻勢逆轉，耗時20分鐘辛苦先下一城。

「熱機」完成的戴資穎，次局一下場就打出一波7比2攻勢，並持續暫居領先優勢，最終以直落二勝出。小組賽最終站戴資穎將碰上法國籍大陸裔齊雪霏，力拚分組第一晉級16強淘汰賽。