國民黨團提供

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國民黨團今天召開記者會指出，高端疫苗6月初第一批審查整批無法合格，卻在短短1個月內在未公開情況下通過緊急授權（EUA），ACIP委員還有高端疫苗試驗計畫主持人，明顯球員兼裁判，要求食藥署公開審查資料，不要賠上國人生命健康護航高端。

國民黨團今天上午召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？」線上記者會，黨團書記長鄭麗文指出，高端疫苗製程一開始就出現無法合格現象，按照一般流程至少要3個月才能修正完畢，卻在1個月內突然通過EUA，食藥署有義務向民眾說清楚。

她說，國民黨上周揭露，高端疫苗量產規模從2公升提高到50公升時，出現品質不合格情況，這份資料顯示高端製程出現問題，學者專家也表示不可置信，認為這不符國際標準。

6月初食藥署進行第一批疫苗審查，整批是無法合格的，第二、三批也都出現問題，但鄭麗文指出，該資料上周披露後，高端表示所有製程完美，與食藥署公開說法自相矛盾，但食藥署已證實有兩批不合格，究竟是誰在說謊？這種藥廠還能相信？

她也痛批衛福部食藥署長吳秀梅「不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」的說法，認為這是匪夷所思，數據印證高端製程技術根本不純熟，食藥署與高端應回答外界質疑，並且依照藥品查驗審查規定，拿出連續三批製程合格的證明，國人的生命和身體不能拿來當作實驗，必須將資料攤在陽光下。

身兼高端疫苗試驗計畫主持人的前衛福部次長林奏延、萬芳醫院主任李文生，都具有ACIP委員身份，她說，ACIP並非只是諮詢機構，而是幫台灣決定新增疫苗項目的選擇，明顯明利益衝突，球員兼裁判，呼籲衛福部不要再欺騙大眾，隻手遮天護航高端，以免對國產疫苗產業造成重大打擊。

此外，衛福部之前承諾民眾打新冠疫苗免收掛號費，卻未提供施打的基層診所補助，直到被爆料才提出補償作法，國民黨團也要求政府應該溯及既往，相關費用都由政府補助不能由基層診所先墊，也不要再跳票，應立即付清。

至於醫師公會建議開放疫苗混打，陳時中只提到開放一至三類，國民黨團總召費鴻泰痛批這是政治指導專業，許多醫護等第一線人員之前因疫苗供應有問題，都只能打AZ疫苗，開放可混打的卻僅限一至三類，「其他人要做二等公民？」呼籲應一視同仁，不要將國人的生命分類別。

鄭麗文則建議，既然政府高官幫高端背書，第二類政府官員施打第二劑，就不要混打國際疫苗，「把手臂留給高端」。