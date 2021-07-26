英國「衛報」報導，英國官員正研擬辦法，阻止中國國營核能公司「中國廣核集團」（CGN 中廣核）參與英國電力建設，中廣核未來可能完全被排除在電力計畫之外。

中廣核將因此無法參與索夫克郡（Suffolk）塞斯維爾C（Sizewell C）以及艾塞克斯（Essex）布拉德威爾（Bradwell-on-Sea）核電廠的興建計畫。

「金融時報」先前率先披露，英國政府正在研究不讓中廣核參與未來計畫的方法，白廳（Whitehall）消息人士證實報導所言。

在北京箝制香港的作法與對待新疆維吾爾人的方式引發深切關切之際，英國政府此舉可能讓中英關係更形緊張，也代表英國對北京立場趨於強硬。

中國參與英國核能計畫最早可追溯到2015年間，時任英國首相的卡麥隆（David Cameron）和中國國家主席習近平達成協議。

英國商業、能源暨產業策略部（Department for Business Energy and Industrial Strategy）發言人表示：「核能對英國低碳能源的未來扮演重要角色，我們致力朝領先全球的目標邁進，要在2050年前完全消除我國對氣候變遷的影響。」

「英國所有核子計畫都是依據強健且獨立的規範進行，符合英國嚴謹的法律、監管與國安要求，確保我國利益獲得保障。」