豐興(2015)26日開出的本週內銷盤價，調降廢鋼價格，每公噸降300元，但鋼筋和型鋼產品則維持平盤。豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。