豐興本週廢鋼跌、鋼筋平盤 12:362021/07/26 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)26日開出的本週內銷盤價，調降廢鋼價格，每公噸降300元，但鋼筋和型鋼產品則維持平盤。豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 泰豐硬賣中壢廠 大股東南港輪胎爭開股東臨時會 泰豐賣廠 南港喊股東表決 #豐興 #本週 #廢鋼 #鋼筋平盤 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》外資挺上525元 億豐展笑顏 12:512021/07/23 財經 航運周落幕 重磅科技法說接力 這檔吹起反攻號角 19:302021/07/24 財經 康雷注射疫苗疲倦又嗜睡 獨子李東軒無法預約原因超廢 20:002021/07/24 娛樂 東研信超-新於26日掛興櫃戰略新板 汎銓同日掛興櫃一般板 09:212021/07/26 財經 長榮EPS跟這檔IC設計差不多 股價慘輸！散戶注意：航運亮底牌快了 12:262021/07/24 財經 事業廢棄物全往彰化燒 彰濱要蓋資源化處理中心點燃在地怒火 18:582021/07/24 生活 《集中市場》傳產扛大旗 外資連2買 15:072021/07/23 財經 還沒降級4民眾硬闖板橋湳興攤集 侯友宜震怒重罰 15:202021/07/24 生活 《盤中解析》又見急殺 台股好球打半場 11:092021/07/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：泰豐、敦泰、大量、帆宣、年興、榮創 10:352021/07/23 財經 16檔中小電子 投信加碼 04:102021/07/24 財經要聞 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 台積電買BNT疫苗 董事長劉德音說明緣由 - 財經 - 工商 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 全球經濟看他臉色？這代工大國手握關鍵命脈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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