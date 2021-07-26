中美高層會談26日在天津舉行。中國外交部副部長謝鋒26日與訪華的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會談時砲火猛烈，抨擊美方應該首先解決好自己的人權問題，並稱美國長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。

路透稍早引述美國高級官員消息指出，雪蔓計劃在會談中，對香港和新疆等地的人權問題表達關注。另外會向北京表示美國並未建立反華聯盟，強調中美高層需要保持聯繫，以確保中美關係得到負責任的管理，並在氣候變化等共同利益問題上合作。

面對美方在人權議題上的關注，澎湃新聞報導，謝鋒表示，美方應該首先解決好自己的人權問題，並稱從現實看，美國消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難，質疑美國為何以全球民主人權代言人自居。

謝鋒同時批評，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脫鉤斷供，封鎖制裁；為遏制中國，不惜衝突對抗。美方只想解決自身關切的問題，單方面受益及好處佔盡。