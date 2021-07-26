台股高檔震盪，營建股則邁向下半年完工交屋潮，部分個股逆勢開出紅盤，興富發（2542）今（2542）帶量攻高，價量齊揚，突破48元波段新高，重返22個月高點，午盤暫收在48.15元 ，漲幅0.52％。
興富發去年EPS達2.11元，配息2元，殖利率4％以上。
興富發下半年將邁向下波完工交屋高峰，業績將大躍進，累計上半年營收242.54億元、年增1.42倍，全年上看310億元以上完工量。
再加上轉投資潤隆（1808）、齊裕營造等公司的同步貢獻，及新成屋銷售，下半年業績成長力道強勁。
台股高檔震盪，營建股則邁向下半年完工交屋潮，部分個股逆勢開出紅盤，興富發（2542）今（2542）帶量攻高，價量齊揚，突破48元波段新高，重返22個月高點，午盤暫收在48.15元 ，漲幅0.52％。
興富發去年EPS達2.11元，配息2元，殖利率4％以上。
興富發下半年將邁向下波完工交屋高峰，業績將大躍進，累計上半年營收242.54億元、年增1.42倍，全年上看310億元以上完工量。
再加上轉投資潤隆（1808）、齊裕營造等公司的同步貢獻，及新成屋銷售，下半年業績成長力道強勁。
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