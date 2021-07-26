美國耶魯大學（Yale University）高級研究員羅奇（Stephen Roach）受CNBC訪問時表示，中美關係持續惡化，已經處於冷戰初期，危險情況令人關注。

報導稱，羅奇早在2021年4月就曾警告，中美關係不斷惡化，兩國處於冷戰邊緣。他現在研判，邊界線已被越過。他認為兩國關係的緊張程度，將是1970年代初期之後前所未見的。他指出，即便美國公司不與中國做生意，中國的任何行為都會影響全球供應鏈，所以只要中美關係出現任何問題，美國公司以及投資美國公司的投資者都會受到重大影響，「你無法擺脫與中國的聯繫」。

針對中國近期對在美國上市的互聯網企業的打擊行動，羅奇認為，這對整體市場都將造成嚴重衝擊。

而美國對中國公司所採取的措施、美國商務部公佈的實體清單等手段也是十分激烈的手段。羅奇表示，美國企業即使不可以直接買賣中企股份，但幾乎全球所有供應鏈也會與中國有關，所以中美兩國關係是對美國企業有重大關連。他相信，中國長遠而言仍會朝市場經濟迅速發展，但美國本次行動將對中國相關進展有所影響。