2018年1月9日下午6時許，用LINE叫應召站小姐的台北市李姓男子，拿假鈔付款不成，竟當場持空氣槍強逼硬上，性侵得逞後還食髓知味，佯裝自己是「警察」，強行搶走應召站小姐脖子上的金鍊和手機。事後警方偵訊，李男辯稱先前該應召站小姐曾笑他「那話兒」太短小，所以才會再約一次白嫖洗劫洩憤，全案經檢方偵辦，最高法院將其依強盜罪判刑7年定讞。

根據判決書指出，2018年1月9日下午6時許，一名韓國籍女子接受應召站指派，抵達李男的汽車旅館準備進行性交易時，李男卻因付不出2小時3萬元的現金，在付完5000元後，立馬外出帶回2萬5000元假鈔交付，可韓女一眼識破，當場拒絕，李男一怒之下竟拿出空氣槍威嚇，最後硬上得逞。

更誇張的是，李男洩慾完，見韓女進廁浴沖洗時又心生貪念，搜刮走韓女護照與2支手機，儘管韓女當場發現，指著李男褲袋直呼「My phone」，李男仍面不改色，再舉起空氣槍大吼「No Police！」用假警察的身份恐嚇並硬扯韓女脖子上的金鍊，隨後跳上機車逃逸。

事發後，韓女因違法應召不敢報案，本想摸摸鼻子認衰，想不到10天後馬伕就因為妨害風化遭逮，於是她主動向警方供出李男惡行，成功逮捕其歸案。偵訊時，李男辯稱先前韓女曾在性交易時笑他「太短小」，所以這回他才想藉由白嫖洗劫報復。

不過隨案件曝光，多名應召女主動向警方報案，供出李男其他犯行，全案經檢方偵辦後，檢方針對他白嫖洗劫韓女部分，提起公訴。而法院審理時，李男雖否認犯罪，可根據被害人供詞與其他客觀事證，法院認定李男有罪。一審將他判刑6年與1年2月、1年2月部分得易科罰金。案件上訴二審，高等法院審理後，改認定李男犯「加重強盜」、「詐欺得利」等罪，改重判有期徒刑7年，另外詐欺、竊盜、毒品等罪，分別判刑4月、5月、3月，均得易科罰金，這部分先行定讞。全案再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。