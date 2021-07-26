譜瑞-KY(4966)下半年隨品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換，加上英特爾、AMD新款CPU已全面支援PCIe 4傳輸規格，營運動能強勁，法人樂觀預估，譜瑞-KY今年全年將大賺逾6個股本，今股價開高走高，漲幅一度達8.8%、股價衝上1780元，寫下歷史新高，譜瑞-KY將於8月4日舉辦法說會。

譜瑞-KY第二季受惠蘋果持續推出新款平板及NB，且高速傳輸需求仍強、市占率持續提升，第二季營運動能維持高檔，譜瑞-KY第二季營收為49.04億元、季成長12.9%，表現優於預期，主要歸功於PC和伺服器高速接口產品的持續增長，通過捆綁銷售T-con和驅動IC，也推升更高的ASP，法人預估，譜瑞-KY第二季毛利率將落在45.5%。

第二季伺服器市場仍在進行去化庫存，對新CPU的轉換進度不如預期，但有供應鏈消息指出，上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫，預期下年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換，英特爾及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格，且在高頻高速的資料傳輸下，對Retimer的需求將明顯增加，譜瑞-KY的Retimer出貨亦將隨新CPU的轉換而放量，且Retimer的毛利率高於公司平均，預計下半年起將有助優化獲利能力，法人樂觀預估，譜瑞-KY今年全年將大賺逾6個股本。

此外，譜瑞-KY的PCIe 5及USB 4相關Retimer預計2022年開始出貨，PCIe 5規格的傳輸速度為PCIe 4的2倍，USB 4則除了傳輸速度倍增外、亦整合了多種傳輸規格，對Retimer將有更強的必要性，且從技術演進的角度來看，市場上的競爭者將逐漸減少，Retimer業務將扮演譜瑞-KY的重要成長來源。

譜瑞-KY將於8月4日舉辦法說會，預計將公布第二季財報，也會對第三季營運、產能相關做出進一步說明。