台積電(2330)董事長劉德音表示，他完全同意創辦人張忠謀先前在APEC的談話，「在國安考慮外，應採取自由貿易制度」。劉德音也指出，全球半導體製造在地化確實會產生，但會是相當局部性的發展，不擔心對台積電未來發展造成影響。

台積電創辦人張忠謀日前在「APEC非正式領袖閉門會議」中，敦促APEC成員在考慮國安需求後，與成員國及全球進行自由貿易。張忠謀認為，要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，等同試圖讓時光倒流，相當不切實際，不僅半導體供應鏈成本會很高，技術進步也可能放緩，且在耗費大量金錢與資源下，仍無法達到自給自足目標。

台積電今(26)日召開股東會，董事長劉德音表示，完全同意創辦人張忠謀先前在APEC上的談話，在國安考慮外，應採取自由貿易制度。

至於是否憂心全球各國政府極力推動半導體製造在地化之影響，劉德音說，趨勢導引下，半導體確實會持續製造在地化，但會是相當局部性的發展，因為全球半導體供應鏈是緊密結合的狀態，因此並不擔心對台積電未來發展的影響。劉德音表示，半導體製造不是只有土地、有錢、有技術就可以做到，還要有效產能；現在各國都想在地化，要供應鏈移動，以及要有政府支持，但即使如此，也未必可以解決無效產能的問題。