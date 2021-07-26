英國金融監管單位FCA周日表示，加密貨幣經紀商CoinBurp並沒有獲得授權在周一推出其BURP代幣和公開交易發行。此為FCA最新打擊加密貨幣的作為。

但FCA也表示，只要CoinBurp有正確的控制措施，仍可以在目前臨時註冊下開始營運。

CoinBurp上周指出，已籌集600萬美元，將用於打造一個可以買賣不可替代代幣(NFTs)的平台。這些數位資產已經受到投資人注意，但投資人也擔心其受到監管單位的審核和阻擋。

FCA表示，該公司尚未根據洗錢、恐怖主義融資和資金移轉(付款人資訊)條例規定下在FCA進行全面性的登記，但已經對FCA提交了註冊申請。

FCA的聲明為對消費者的最新警告，他們可能在加密資產投資中損失部分資金。

FCA在今年六月表示，全球最大加密貨幣交易所Binance無法展開任何受監管範圍的活動，並就該交易平台對消費者提出警告，自此以來，Binance在全球受到越來越嚴格監管審查。