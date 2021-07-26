《飢餓遊戲》因應疫情推出線上錄製「防疫版」。（摘自臉書）

由孫協志、王仁甫、許孟哲、豆花妹、峮峮主持的視《飢餓遊戲》因應疫情推出線上錄製「防疫版」已在本月11日、18日播出，不過昨（25日）晚最新1集卻是重播，孫協志在臉書發文透露其實還有1集線上版的存檔，不懂為何「播播停停，也不知要重播到何時」，對此，中視也做出了回應。

孫協志昨晚發文說「想宣洩一下我個人的不滿和疑問」，直呼不太懂電視台有一搭沒一搭的經營方式，「明明我們的『防疫線上版』收視跟評價都很好，當個疫情下的綜藝模範生也沒什麼不好吧」，也向觀眾道歉，並稱讚主持群與製作單位都很棒，「只是有些前製流程上的處理不得不照著聖旨走，我搞不懂而已，而且是認真不懂」，更在文末下重話表示「這是認真有心要做好一個節目嗎，我這人就是有話直說且這篇已經很收斂」。

中視方面表示：「疫情期間變化大，防疫連線版是非不得已的做法，這段時間中視也一直在等待，希望能恢復外景錄製，但因為不確定性高，因此防疫連線版不會多錄存檔，的確還有一集未播出的防疫連線版，目前在後製中尚未完成，排定在8月8日播出，因應7月27日降二級，本週將恢復外景錄製，8月就可以看到正常版的飢餓遊戲。」