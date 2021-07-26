交通部長王國材、立委李昆澤及交通部官員等一行人見證帝冠車站啟動遷移回娘家。（石秀華攝）

交通部長王國材和交通部官員一同視察高雄車站整體工程。（石秀華攝）

擁有80年歷史的高雄帝冠車站26日啟動第2次的遷移，圖為啟動工程圖。（交通部鐵道局提供／石秀華高雄傳真）

高雄火車車站舊站前後遷移比較圖。（交通部鐵道局提供／石秀華高雄傳真）

高雄鐵路地下化工程進行中，擁有80年歷史的高雄帝冠車站被鑑定為歷史建築，歷史地位被保留，2002年8月展開17天挪移工程，創下全台文物最大遷移紀錄！今年配合高雄車站各階段里程碑完成，將啟動第2次挪移，班師回「巢」；交通部長王國材26日南下參加啟動儀式，帝冠車站向北挪移4.8公尺後，預計8月21日再啟動向西挪移57.86公尺，於9月26日遷移至永久位置，明年1月完成永久定位。

交通部鐵道局執行高雄計畫，已完成全線地下化通車重要里程碑，興建於1941年的高雄帝冠車站，有80年歷史，2003年被高市府文化局指定為歷史建築，因位於鐵路地下化後高雄新車站施工範圍，因帝冠車站具歷史文化意義，鐵道局規劃予以保留，2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，並於2002年8月16日展開為期17天的第1次挪移工程，創下全台最大文物的搬遷紀錄。

高雄車站工程概分為1、2階段，其中第1階段工程，包含旅客營運大廳及月台、隧道已於2018年10月14日通車營運，今年也已完成中博高架橋拆除及站西道路通車等里程碑，後續第2階段車站天棚、商業大樓、旅館大樓、帝冠式車站移回及景觀道路相關工程接棒施工中。

帝冠車站26日啟動復位工程，交通部長王國材上午南下高雄參加第2次挪移啟動儀式，一早高雄降下滂沱大雨，王國材和鐵道局代理局長伍勝園、交通部官員、立法委員李昆澤、高市交通局長張淑娟、市議員邱俊憲等一行人冒雨視察。

王國材致詞時指出，2009年高雄鐵路地下化工程正式啟動時，他擔任高市交通局長，自己從小在高雄長大，讀雄中時曾擔任糾察隊，經常在火車站進出，帝冠車站是屬於所有高雄人共同的回憶，王國材表示，鐵路地下化工程進行時，他擔任交通部政次，帝冠車站今啟動回家儀式，他擔任交通部長，很高興能見證帝冠車站回家。

王國材也期勉工程單位，今年高雄帝冠車站挪移定位回娘家，2022年9月車站站東道路開闢，接續將完成2棟鋼構大樓、天棚興建及地面景觀工程，如期在2025年完成高雄車站整體工程，讓市民見證新高雄車站願景，王國材並開玩笑要求鐵道局整體鐵路地下化工程完工後，即使後來他未當交通部長，也要邀他來參加。

立委李昆澤表示，高雄帝冠車站為了高雄鐵路地下化願景出征，如今19年過去，高雄鐵路地下化工程全線通車「大工告成」，帝冠車站終於要回家了，這是屬於高雄市歷史性的一刻，也是身為高雄人的驕傲。