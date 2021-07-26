中國物流與採購聯合會26）公佈上半年物流運行資料顯示，上半年物流運行總體呈現穩中加固、穩中向好的發展態勢，社會物流總額增速穩步回升，物流總額超過150兆元（人民幣，下同），年增率達15.7％、兩年平均增長7.3％。

據大陸央視引述中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，上半年物流的運行較好，整個物流運行增長還是比較快的觀察上半年增長15.7％、兩年平均7.3％的較高水準，說明物流的先導性作用發揮好，對整個經濟快速恢復增長，起到較大支撐作用。

具體來看，大陸上半年工業品物流、居民物流對社會物流總額增長的貢獻率，比第1季有不同程度提高。其中，工業品物流拉動社會物流總額增長超過14個百分點，仍是推動物流需求修復的關鍵性力量。

另外，受國際疫情及大宗商品價格高位回檔等因素影響，進口物流量增速較前期持續回落。從不同貨類看，大宗商品進口需求有所分化。鐵礦砂、天然氣等大宗商品進口量增加，煤炭、原油進口量下跌。農產品方面，肉類、糧食進口需求維持高位，上半年進口糧食、肉類累計年增率分別為43.1％、7％。