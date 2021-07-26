中廣董事長趙少康今天受訪時表示，他今天上午看到一個高端的財報結果，高端疫苗從2016年開始都虧損，突然有個3億收入，一看是政府給的錢，這代表高端疫苗的財務也不穩健，蔡政府卻一路支持，背後原因令人懷疑。

趙少康指出，高端拿到EUA，現在衛福部又把高端疫苗列公費施打，等於8天連過兩關，全世界沒像高端這樣的，沒做三期就能拿到EUA，台灣敢當全世界第一個，實在滿有勇氣，因此他很佩服，也很祝福這些民進黨準備要打高端疫苗的，政府幾乎是把人民生命健康便宜行事。

趙少康也懷疑，蔡政府阻止BNT疫苗，導致8、9月空窗，這麼湊巧，高端就列公費施打疫苗了，過去疫情嚴峻，但蔡政府好像對於8、9月沒有國外疫苗不急的樣子，日本首相菅義偉接見美國輝瑞藥廠首席執行長博爾拉，逼他2000萬劑要提早到，怎麼沒看蔡英文去逼藥商？你都下了訂單了，貨不知道什麼時候到，好像都不急，「想想都生氣。」