取自陳建仁臉書

國內5月宣布進入三級警戒至今，已有超過700位染疫確診死亡。不過前副總統陳建仁今天指出，過去70天裡，台灣每日每百萬人口新冠肺炎死亡率低於多數國家。6月下旬以後，多數國家死亡率都在上升，台灣卻已經下降。台灣不僅繼續維持相對偏低的累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。

陳建仁指出，今年4月中旬，由於Alpha變異株病毒的入侵，發生一系列的群聚感染鏈，從華航機組人員及諾富特員工群聚、獅子會會員群聚、宜蘭遊樂園群聚，到萬華茶藝館群聚，每日確診病例逐漸增加。

中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布雙北地區進入三級警戒，緊接著全國進入三級警戒，直到7月27日才會降為二級警戒。在這三級警戒期間，台灣已經發生超過1萬4000位本土確診病例，以及超過700位的死亡。 他說，幸賴全民與政府的合作戮力防疫，才能夠順利在驚濤駭浪中，渡過了高傳染性Alpha變異株病毒帶來的難關。

陳建仁認為，這段期間有人唱衰台灣、也有人喪失信心，但是大多數人都堅守防疫措施，不僅阻斷病毒傳染鏈，更踴躍接種疫苗。台灣在這最艱難的時刻，防疫的表現仍然是可圈可點。

他首先比較20個重要國家，從5月15日到7月23日的70天裡，台灣每日每百萬人口COVID-19病例發生率，相對低於多數國家。6月中旬以後，多數國家的發生率都在上升，台灣卻已經開始下降。

他說，台灣的每百萬人COVID-19病例發生率在5月15日是1.75，排名是最低的第5名；到了7月23日是0.94，排名是最低的第1名；每百萬人COVID-19病例累積發生率在5月15日是61.93，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是652.27，排名是最低的第2名，僅次於紐西蘭。

台灣發現每名確診病例的篩檢人數，在5月15日是75.6，排名是最高的第8名；到了7月23日是977.9，排名是最高的第2名，僅次於澳洲。

陳建仁指出，從5月15日到7月23日的70天裡，台灣的每日每百萬人口COVID-19死亡率，相對低於多數國家。6月下旬以後，多數國家的死亡率都在上升，台灣卻已經下降。

他說，台灣每百萬人口COVID-19病例死亡率在5月15日是零，和新加坡、紐西蘭和澳洲同屬最低的第1名；到了7月23日是0.15，排名是最低的第6名，次於新加坡、紐西蘭、澳洲、南韓、日本。台灣每百萬人口COVID-19病例累積死亡率在5月15日是0.5，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是32.92，排名是最低的第4名，僅次於越南、紐西蘭、新加坡。

陳建仁表示，在過去的70天裡，台灣經歷險峻的防疫挑戰，藉著全民團結一心、堅守防疫準則，中央與地方政府的通力合作，美國、日本、立陶宛與斯洛伐克的慷慨捐贈疫苗，讓台灣透過提升社區篩檢人數、阻斷病毒傳播途徑、提高疫苗接種覆蓋率，使得R值很快的下降。台灣不僅繼續維持相對偏低的COVID-19累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。