據透露，國軍官兵疫苗接種覆蓋率已超過5成，至於具體數字，軍方視為機密，不能透露。國防部也沒有任何說明。

據了解，三個軍種中，海空軍官兵疫苗接種比例較陸軍部隊高，其中，海軍水面艦與潛艦官兵，均全數打完第一劑，空軍飛行員與飛彈部隊官兵也完成第一劑接種。

軍方官員表示，國軍依照中央所配發的疫苗，分批、逐步，按戰備整備的優序為官兵施打。有關整體疫苗的覆蓋率，國防部沒有說明。