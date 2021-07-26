國軍官兵疫苗接種覆蓋率超過5成 13:102021/07/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍33化學兵群官兵進行疫苗接種。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據透露，國軍官兵疫苗接種覆蓋率已超過5成，至於具體數字，軍方視為機密，不能透露。國防部也沒有任何說明。 據了解，三個軍種中，海空軍官兵疫苗接種比例較陸軍部隊高，其中，海軍水面艦與潛艦官兵，均全數打完第一劑，空軍飛行員與飛彈部隊官兵也完成第一劑接種。 軍方官員表示，國軍依照中央所配發的疫苗，分批、逐步，按戰備整備的優序為官兵施打。有關整體疫苗的覆蓋率，國防部沒有說明。 日本開放申請疫苗護照 首波5國不含台灣 AZ證實額外從全球調貨疫苗 #疫苗接種 #覆蓋率 #官兵 #國軍官兵 #5成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛國者三型飛彈 明年再赴美實射 04:102021/07/26 政治要聞 防疫滿意度9成 林智堅讚光榮的新竹人 04:102021/07/26 地方新聞 台積電買BNT疫苗 董事長劉德音說明緣由 11:342021/07/26 財經 花蓮吉安鄉立幼兒園 下月提前開學 04:102021/07/26 地方新聞 疫苗險超前部署 小貝比也保 04:102021/07/26 生活新聞 呂秀蓮稱3千萬劑原廠疫苗2周可到貨 怒批陳時中不回電話 09:252021/07/26 政治 最暖疫面1／困台「阿兜仔」站出來 衝疫苗前線助阿公阿嬤「寫中文」 06:572021/07/26 社會 未接種疫苗者帶動舊金山疫情 專家說病毒將長存 09:502021/07/26 國際 軍警憂手臂成為高端疫苗試驗品 李德維：接到許多陳情 09:422021/07/26 政治 新北市副市長劉和然喊話中央 「疫苗採購不要讓民眾望梅止渴」 08:522021/07/26 生活 國內開放AZ混打BNT或莫德納 1～3類優先 藍委質疑官員又排前面 04:102021/07/26 焦點要聞 政治熱門新聞 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 看到蔡政府這樣維繫政權 郭正亮嘆：蔡英文一個影片還在流傳 - 政治 蔡政府振興「暫不發現金」關鍵曝 施正鋒老婆一番話嗆爆 - 政治 呂秀蓮稱3千萬劑原廠疫苗2周可到貨 怒批陳時中不回電話 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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