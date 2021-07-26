為了進一步改善與拜登政府的關係，中國電信巨頭華為聘請了資深民主黨說客托尼波德斯塔（Tony Podesta），這也是華為持續改善與美方關係的行動的一部分。

華爾街日報報導，有消息人士表示，波德斯塔為華為的工作仍處於早期階段。波德斯塔在白宮內部人脈深厚，包括與拜登總統及其親密顧問Steve Ricchetti都保持良好關係。

美國前總統川普政府曾以華為設備可能構成間諜威脅為由，採取行動阻止該公司在美國和全球的發展。華為堅決否認美國的指控，並正在尋求與拜登政府重啟華為與美國的關係。

報導稱，根據遊說報告，華為的美國實體在截至6月30日的季度遊說支出超過100萬美元，相比之下第一季的支出為18萬美元。

遊說登記表顯示，華為今年夏天僱用了四家新的遊說公司：LeMunyon Group、Lee Terry Consulting、J.S. Held和Stephen Binhak的律師事務所。根據外國代理人報告，華為還在2020年11月與駐美國和中國的整合傳播諮詢公司羅德公關（Ruder Finn）簽訂了一份140萬美元的合同。

根據公開文件，波德斯塔並不在為華為進行遊說的註冊人員之列。這可能意味著他不打算直接與國會議員和政府接觸，也可能意味著他還沒有開始為他們進行遊說工作。