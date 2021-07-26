港交所官網26日公布，大陸電動車企業理想汽車已通過港交所上市聆訊。高盛和中金公司是此次發行的聯席保薦人，瑞銀擔任財務顧問。

澎湃新聞報導，據理想汽車公布的招股書，理想汽車2021年第一季收入達人民幣（下同）35.75億元，收入總額由2019年的2.84億元增至2020年的95.66億元；2021年第一季銷售成本29.58億元，銷售成本總額從2019年的2.85億元增至2020年的78.34億元。

理想汽車的首款、也是唯一一款產品理想ONE於2019年11月20日開始量產，截至2021年6月30日，已交付6萬多輛。

招股書顯示，理想目前依靠單一車型帶來收入，業務很大程度上取決於理想ONE的銷售。此外，理想還面臨著包括技術改進、扭虧為盈、供應鏈管理在內的諸多不確定因素。

理想在招股書中表示，其正在開發新的電動汽車平台，預計2022年推出基於此平台的首款電動SUV，並在2023年推出另外兩款SUV。同時，招股書顯示，理想大力投資高壓純電動汽車技術，正在為高壓純電動車型開發Whale和Shark兩個平台。自2023年起，理想預計每年至少推出兩款高壓純電動車型。