關於民眾對國內整體經濟現況的看法，根據《美麗島電子報》7月國政民調顯示，有70.1%認為國內整體經濟現況不好，即使泛綠民眾都有54.3%認為國內整體經濟現況不好，滿意蔡總統施政的民眾更有5成3認為國內整體經濟現況不好。

根據《美麗島電子報》今（26）日公布的2021年7月國政民調指出，民眾對國內整體經濟現況有28.8%認為好，比上月增加2.3個百分點，有70.1%認為國內整體經濟現況不好，則比上月略減0.5個百分點，未明確回答有1.1%。

經由交叉分析得見所有受訪民眾咸認國內整體經濟現況不好，尤其女性、或新北市與台北市及雲嘉南與基宜花東離島、或40至49歲與70歲以上、或國小以下與高中以上學歷、或民眾黨支持者與中立及泛藍民眾等群超過7成認為國內整體經濟現況不好，而泛綠民眾54.3%認為國內整體經濟現況不好（44.6%認為經濟現況好）。

此外滿意蔡總統或行政院長蘇貞昌施政的民眾有5成3認為國內整體經濟現況不好，但同時有4成5認為國內經濟現況好。另值得注意是對中央政府新冠肺炎疫苗政策評分愈低的民眾則愈認為國內的整體經濟現況不好。

調查說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2021年7月21日至7月22日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2021年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2020年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。