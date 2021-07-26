有「股市四大金釵」之稱、誠美材前副董事長葉美麗，被控與郡宏公司董事長林勇任合作，以假交易等方式掏空誠美材子公司茂豐貿易等公司，估計掏空誠美材約2億元，涉嫌違反《證交法》遭起訴。台北地院26日開庭，葉強調自己是無辜的，她在本案中也是受害，希望法院還她清白。

檢方起訴指出，葉美麗擔任茂豐公司的董事長，2018年9月13日以採購導電膜名義，以預付款項目匯款286萬3680元美金，折合台幣8826萬元給香港的紙上公司「BAO DUI」，疑涉關係人虛假交易。

2018年1月，葉美麗以每股7元、總價4200萬元向郡宏光電購買6000股股票並擔任董事，10月4日賣給民進黨立委蘇震清的女助理賴麗團，26天後，再以9000萬元賣回給茂豐、茂宇2家公司，不法資金疑匯至葉的女兒帳戶。

葉美麗另還在2018年9月間，指示茂豐與郡宏進行虛偽交易，金額高達200多萬元美金，涉嫌非常規交易、關係人交易。

台北地檢署今年3月依違反《證交法》等罪起訴葉美麗、郡宏公司董事長林勇任及葉的方姓特助等3人；至於立委蘇震清及助理賴麗團2人被認定是單純投資，獲不起訴。

北院今開庭，葉美麗等3人均否認犯罪。庭後，葉向記者表示，礙於案件仍在審理中，不宜對發表意見，但強調自己也是受害者，沒有犯罪。