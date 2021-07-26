台股今年以來強勢表態，但5月中旬因國內疫情爆發，短短4天大跌1100點後，在疫情趨緩、經濟數據表現佳及企業財報佳等挹注下，指數逐步回升更一度站上「萬八」新大關後，位於高檔震盪，強勢攻勢帶動台股基金好表現，觀察規模20億元以上中大型基金，自5月中低點以來，有9檔台股基金交出逾三成報酬率，表現相當犀利。

統計台股股票型基金規模超過20億元以上中大型基金，自5月中旬台股低點以來，有九9檔基金報酬率30％起跳，表現勝大盤，且9檔基金6月規模月成長率大多也超過20％的成長。投信法人表示，在市場資金持續輪動下，可靈活選股的主動式基金繳出亮眼成績單，建議定時定額台股基金方式介入。

日盛投信台股基金團隊指出，時序進入下半年以來，台股企業獲利有望進入上修循環，台灣為出口導向國家，基本面依賴的是美歐市場，尤其是其對科技產品的終端需求。隨著美歐經濟解封，帶來各項產品報復性消費，有利產業補庫存動能，並支撐台股企業獲利步入上修循環。

日盛投信台股基金團隊認為，台股資金面仍相當充沛，除權息旺季將來臨，2020年上市櫃公司獲利達2.48兆元，預計現金股息配發達1.54兆元，創下歷史新高紀錄。證券劃撥餘額在5月已突破3兆元，連續七個月創新高，顯示台股資金動能充裕。短線美國及台灣企業題材豐富，提供相當的投資誘因，皆有利指數續攻，建議布局台股基金，掌握台股投資機會。