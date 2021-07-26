儘管全球景氣復甦態勢不變，疫苗覆蓋率提升，部分國家逐漸解封，基本面及獲利面支撐風險性資產表現，但同時間市場仍受諸多不確定性因素牽制，近期金融表現波動，在機會與不確定性並存下，將維持高波動格局，投資布局更需具備資產配置及波動管理概念，不妨透過具跨資產、跨市場布局概念的跨國組合平衡基金穩健因應，提升投資效益。

投信法人表示，面對變種病毒的干擾，令部分地區再陷疫情苦戰，及公債殖利率波動，且通膨升溫疑慮，也令市場關注聯準會貨幣政策動向，還有地緣政治衝突升溫，中美問題尚未解決等。觀察投信發行的跨國組合平衡基金表現，前十名近一年績效都繳出20％以上的好表現，其中第一名群益全民成長樂退組合基金績效更達24.55％，因採取目標風險設計，即在限定的風險水準下，依據市況動態調整股債部位，即使面對疫情引發的波動，及通膨、升息議題，以投資組合靈活調整，仍舊繳出亮眼的績效成果。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，雖然變種病毒的出現為經濟復甦平添干擾，但影響料低於過往，整體來看，隨著疫苗普及、經濟陸續開放，企業管理層對前景展望依舊樂觀，在基本面及獲利面穩健支持下，當前投資情緒還未過熱，資金仍有望持續往風險性資產配置。

不過隨央行收水議題浮上檯面，儘管現階段來看聯準會仍需時間觀察經濟走向，並不著急升息，然在相關話題測試不斷，減碼購債、升息議題持續受到關注之下，市場料維持高波動格局。

林宗慧認為，面對波動及風格輪動的投資環境，最佳的應對方式便是透過資產配置來分散風險、降低波動，並掌握各類資產輪漲契機。鑒於景氣保持在復甦軌道上運行，對於風險性資產表現仍舊有利，仍可偏股操作，成長股、價值股以及品質股各有表現機會。債市在企業獲利及營運狀況改善下，可望保持穩定，高收益債的違約率預估將低於長期均值，表現也值得留意。