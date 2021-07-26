為期2個月的三級警戒，將在27日降為二級，宜蘭縣除餐廳內用延到8月3日開放外，27日至8月2日採降載開放原則，但仍維持封閉的縣轄部分景點包括頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、湯圍溝公園、清水地熱公園等處，轄管水域與海域仍禁止水域遊憩活動，露營、烤肉也暫停開放。

宜蘭縣政府解釋，暫停開放的景區因為有湯屋、泡腳池、煮蛋池，對管理者與遊客都需要比較高的防疫需求，水海域則不容易落實全程戴口罩，因此先予以暫停開放或禁止，再視疫情及防疫作為滾動式檢討。

其他景區50％降載開放，有專屬停車場的開放景區，採取停車位降載50％管制；無專屬停車場的開放景區，各以社交距離戶外人潮容留上限，降載50％管制，船運則以載客數降載50％管制。

縣府表示，各開放景區的環境清消、戴口罩、實聯制等防疫作為也會持續落實，工旅處已針對預定開放的景區完成環境清消，疫情二級警戒期間，請遊客仍要配合落實全程佩戴口罩、實聯制、保持社交距離等防疫作為。

另外，東北角風管處管理的龜山島，有實施時段分流措施，也會配合開放登島作業，但因颱風影響海象仍不平穩，以及環境、碼頭尚須整理，預計29日才會開放登島。

森林保育處所轄棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區、神木園區將配合中央流行疫情指揮中心訂定的防疫指引措施開放入園，棲蘭及明池森林遊樂區恢復定時音樂表演活動，觀眾座位皆採固定間隔梅花座，另室內展館、販賣小舖、棲蘭溫泉SPA館及園區導覽活動仍暫停開放。

大學指考考區設在國立宜蘭大學，校方表示，今年考生人數728人，考生一律自體溫量測站進入試場，禁止陪考人員及各高中人員進入考區，中午用餐時在原試場原座位使用隔板用餐為原則，用餐隔板統一發放。