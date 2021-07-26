世貿一館停車場保全染疫 確診前3天都上班 13:132021/07/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局公布個案15678確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布1例確診者足跡，為個案15678在24日確診，為停車場保全人員，初判可能感染源為案15652，個案工作場域7／25已完成清消，並請相關人員進行自主健康監測。 北市衛生局指出，案15678為台北世界貿易中心展覽大樓（世貿一館）地下二樓停車場保全人員，曾在21日至23日上班，上班時間為早上7點至晚上7點，個案工作場域25日已完成清消，並請相關人員進行自主健康監測。 #台北世貿 #確診 #保全 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 印度神童揭明年4月疫情達高峰 命理家翻盤：緩和時間曝光 - 生活 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 疫苗開放混打 前台大醫提3件事示警 - 生活 北部變天時間曝 中南部今起連10天強對流恐致災 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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