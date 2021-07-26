台北市今公布1例確診者足跡，為個案15678在24日確診，為停車場保全人員，初判可能感染源為案15652，個案工作場域7／25已完成清消，並請相關人員進行自主健康監測。

北市衛生局指出，案15678為台北世界貿易中心展覽大樓（世貿一館）地下二樓停車場保全人員，曾在21日至23日上班，上班時間為早上7點至晚上7點，個案工作場域25日已完成清消，並請相關人員進行自主健康監測。