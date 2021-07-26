消息指出美國電商巨頭亞馬遜公司可能在今年底接受全球市值最大的加密貨幣—比特幣，為加密貨幣市場帶來更多提振，周一比特幣價格再度飆升，向4萬美元扣關。

根據Coindesk報價，目前比特幣上漲逾12%，報38,351.86美元，稍早前最高升至39,544.29美元，創下近期高點。

比特幣在上周反彈走高，迫使放空者出手，亦為市場帶來提振。

以太幣目前勁揚7.44%，報2313.86美元，過去24小時內最高升至2,334.75美元，亦創下數周來新高。

在上周全球加密貨幣產業領袖聯盟Crypto Council for Innovation主辦的B-Word會議上，加密貨幣愛好者、特斯拉執行長馬斯克除了證實自己持有比特幣、狗狗幣和以太幣之外，並重申他對加密貨幣的支持。他表示，如果比特幣的挖礦活動採用越來越多的再生能源，特斯拉可能再次接受比特幣付款。

馬斯克並表示他長期持有比特幣，「如果比特幣價格下跌，我就會賠錢。我可能會拉抬（pump）它，但我不會拋售（dump）」，他表示自己無意做那些將價格拉高再出售的事，並強調希望看到比特幣成功。

今年5月特斯拉以不利於環境永續發展為由，暫停接受以比特幣購車的交易，導致加密貨幣遭到拋售。

推特執行長Jack Dorsey上周亦表示，數位貨幣是推特未來的「重要部分」。

倫敦City AM報紙周日援引消息人士報導，亞馬遜擬在今年底前接受比特幣付款。該報導指出，引進比特幣對於亞馬遜未來的營運機制，將是不可或缺的一部分。消息來源並透露，根據前執行長貝佐斯的指示，該電商巨頭也在考慮未來納入其他發展成熟的加密貨幣，此外，亞馬遜也在研究自行創立加密貨幣的可能性。