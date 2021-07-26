針對財政部7月23日否認台新金控於彰銀案所受的委屈及損失，台新金控表示遺憾，並建議雙方針對多項歧見，儘速進行協商，讓事情圓滿解決，以共創雙贏。

台新金控表示，財政部一直不願承認的事實是，16年前台新金控是在彰銀最艱困的時刻，配合政府政策、出錢出力處理彰銀問題。台新金控搶救彰銀的貢獻，至今未被主辦方的財政部正視與肯定，此一源頭性的歧見，期能早日釐清。

其次，台新金控指出，彰銀案的損失數據，該公司均根據商業常規與市場法則客觀評估。財政部就台新金控喪失彰銀經營權的損失認知，完全忽視台新金控為投入365億元，所需籌措該筆金額的成本，包括發行普通股、特別股及債券所需支應的成本。

財政部對於正常交易應計入的綜合成本的忽視，不但違反商業常規，且偏離市場法則。台新金控提議與財政部共同委請具有公信力第三方協助釐清這個歧異，期共尋解決之道。

台新金控認為，基於行政院院長蘇貞昌於2020年8月對外表示「讓台新不吃虧退場」的善意，台新金控已履行對金管會的承諾，開始處分彰銀持股即不再行使股利受配權以外的股東權利。希望財政部尊重院長的指示，並予以善意回應，以創造息爭止議、雙方共贏的結果。