根據CMoney資料統計，今年上半年以來，投信新發行基金共36檔，其中，24檔主動型基金募集414億元只比12檔ETF募集總額408億只多了6億元，其中國泰智能電動車ETF在成立時規模即高達135億元，到7月22日時已來到184億元，除了該檔ETF外，在資金持續不停流入之下，中信中國高股息ETF和富邦越南ETF規模都逾百億元，分別來到186億元、148億元。

由於各投資機構不停地強調「股優於債」，使得今年以來，債券ETF也變得不討喜，在12檔新成立ETF中，4檔債券型ETF規模始終「敬陪末座」，其規模大都在10億元以下，除了債券ETF外，不配息ETF也得不到投資人關愛眼神。

這12檔新成立ETF近月績效前四名分別是永豐中國科技50大、富邦台灣半導體、中信關鍵半導體及永豐美國科技等，月報酬率都逾5.5％，但是吸金功力卻大不同。富邦台灣半導體、中信關鍵半導體ETF規模都已來到7、80億元，但是永豐投信兩檔ETF績效雖佳，但規模增加卻不多，至今仍只有7~11億元左右。投信業者點出其關鍵在「有沒有配息」，因永豐投信這兩檔ETF都沒有配息，而富邦台灣半導體、中信關鍵半導體的ETF則採季配息及半年配息。

反觀，和永豐中國科技50大、永豐美國科技ETF同一時間募集的永豐台灣ESG ETF因為是有「季配息」，其規模從成立時17億元至今已成長到46億元，由此更顯現台灣投資人超愛配息，也帶動股票型ETF必配息趨勢。