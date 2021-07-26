台中市65歲陳姓男子，誤信詐騙集團買遊戲點數老梗，遭女網友「依依」聲稱竹聯幫份子，已掌握其個人資料，恐嚇若是不買遊戲點數就會對他不利，原本只是聊天網友，嚇到陳男趕至全家超商購買點數，幸虧超商店員察覺有異，及時報警攔阻。

「依依」問暖！警方表示，日前接獲北區健行路全家超商店員報案，稱店內疑似有詐騙案件，員警趕抵了解，陳姓男子當時欲將現金3000元購買遊戲點數，是因為女網友「依依」，疫情期間噓寒問暖，偶爾傳些生活照分享日常，如同老朋友般交情。

警方取得陳男信任後，查看他和女網友「依依」的聊天紀錄，內容就是詐騙集團的老梗。竟發現「依依」手段強硬，嗆聲陳男自稱「混四海幫及竹聯幫，還有知道你個人資料，不遵照她的話去做，會對你家人不利？」。

陳男才坦稱，因害怕她對家人不利才去買遊戲點數，經員警苦口婆心解釋，這是「假交友真詐財」，才把「依依」封鎖，直呼詐騙集團很可惡，感謝熱心店員幫忙報警，跟警方及時勸阻，成功挽救辛苦錢。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，假交友詐騙手法層出不窮，防疫期間宅在家，接觸網路機會增多，若接到可疑電話、訊息，一定要撥打165反詐騙專線，也可以加入165反詐騙宣導官方帳號，了解目前的詐騙手法有哪些，或是有需要都能到派出所諮詢，防範未然。 台中市65歲陳姓男子，誤信詐騙集團買遊戲點數老梗，遭女網友「依依」聲稱竹聯幫份子，已掌握其個人資料，恐嚇若是不買遊戲點數就會對他不利，原本只是聊天網友，嚇到陳男趕至全家超商購買點數，幸虧超商店員察覺有異，及時報警攔阻。

「依依」問暖！警方表示，日前接獲北區健行路全家超商店員報案，稱店內疑似有詐騙案件，員警趕抵了解，陳姓男子當時欲將現金3000元購買遊戲點數，是因為女網友「依依」，疫情期間噓寒問暖，偶爾傳些生活照分享日常，如同老朋友般交情。

警方取得陳男信任後，查看他和女網友「依依」的聊天紀錄，內容就是詐騙集團的老梗。竟發現「依依」手段強硬，嗆聲陳男自稱「混四海幫及竹聯幫，還有知道你個人資料，不遵照她的話去做，會對你家人不利？」。

陳男才坦稱，因害怕她對家人不利才去買遊戲點數，經員警苦口婆心解釋，這是「假交友真詐財」，才把「依依」封鎖，直呼詐騙集團很可惡，感謝熱心店員幫忙報警，跟警方及時勸阻，成功挽救辛苦錢。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，假交友詐騙手法層出不窮，防疫期間宅在家，接觸網路機會增多，若接到可疑電話、訊息，一定要撥打165反詐騙專線，也可以加入165反詐騙宣導官方帳號，了解目前的詐騙手法有哪些，或是有需要都能到派出所諮詢，防範未然。