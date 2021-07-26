根據最新民調顯示，民眾對閣揆蘇貞昌不滿意度達到51.2%，創2019年1月就任後的新高。

根據《美麗島電子報》今（26）日公布2021年7月最新國政民調顯示，有45.0%民眾滿意蘇貞昌擔任閣揆的整體表現而比上月略增0.7個百分點，不滿意的有51.2%而比上月也略增0.7個百分點，未明確回答有3.8%。民眾對閣揆蘇貞昌不滿意度達到2019年1月就任後的新高，而且是連續2個月超過半數的民眾不滿意閣揆蘇貞昌施政表現。

經由交叉分析雲嘉南與高屏、或20至29歲、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意閣揆蘇貞昌的施政表現，而男性、或新北市與台北市及中彰投與基宜花東離島、或30至69歲、或國中以上學歷、或民眾黨支持者及泛藍與中立民眾等群過半數不滿意閣揆蘇貞昌的施政表現，至於中立民眾有38.1%滿意閣揆蘇貞昌施政表現、55.7%不滿意。

此外對中央政府新冠疫苗政策評分大於60分的民眾有超過6成滿意蘇貞昌施政表現，評分低於59分的民眾則超過7成3不滿意蘇貞昌表現，至於滿意蔡總統執政的民眾84.5%滿意閣揆蘇貞昌表現、12.8%不滿意蘇貞昌。

美麗島電子報調查說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2021年7月21日至7月22日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2021年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2020年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。