從南科搭乘台鐵沙崙線前往台南高鐵站平均需花45分鐘，最久更需52分鐘，對於分秒必爭的商務客來說，「實在太久了」。台南市議員林志展26日總質詢建議，在台南先進運輸系統沒有完成前，應先增設直達班次，讓民眾及商務人士搭高鐵後能快速抵達南科。市府交通局回應說，南科往返沙崙直達車，將納入台鐵局今年底全台列車班次調整評估。

林志展認為，南科不只是台南，也是台灣的經濟引擎之一，光是園區的就業人口就高達8萬人；未來待周邊產業用地開發完成後，就業總人口將達12.3萬人。至於南科周邊的5個行政區，設籍人口已有16.9萬人，目前還在快速成長中，預估大南科可望發展成為23萬人口的新市鎮。

有鑑於此，不僅南科特定區周邊的生活機能應該加速開發，交通規畫更應超前部署，包括新市、善化鐵路立體化、南科直達班次及南科、善化火車站等車站站體的升級，以確保產業發展及提升生活品質。尤其，從南科搭台鐵沙崙線前往台南高鐵站，一般需要4、50分鐘，最久甚至需要52分鐘，對商務客來說，「實在太久了」。

交通局回應指出，台鐵局將於10月之前，提出沙崙往返台南及永康班次延駛至南科的可行性；南科往返沙崙直達車方案，也將納入年底全台列車班次調整評估。

至於南科的交通發展，交通局說，已啟動「台南市新市至善化地區鐵路立體化可行性案」，預計年底提出期中報告，包含計畫範圍內各平交道、車站、路段的各種改善方案評估，並將南科站擴建及善化車站大平台的可行性納入車站改善方案評估項目；其中，南科站擴建的評估內容，若經相關單位確定有需求時，可由台鐵局先行爭取擴建經費辦理。