同島一命、不分你我！台灣自5月爆發疫情，在醫護防疫人員努力與民眾的共同努力下，已從每日700多例確診下降至10多例，為感謝第一線醫療防疫人員；立委張廖萬堅和市議員林祈烽牽線下，26日華紫企業董事長洪維浤，捐贈50台紫外線滅菌機給澄清和林新醫院，希滅菌機讓基層醫療院所多一份保障，醫護人員也能在更安全的環境下工作。

立委張廖萬堅指出，疫情期間醫院猶如第一線戰場，每天承載著許多病患與施打疫苗的民眾，密閉式的院所環境，對醫護人員及民眾構成莫大壓力，感謝華紫企業有限公司董事長洪維浤捐贈紫外線滅菌機；讓院所可以對器物、牆壁、儀器表面上所附著的各種黴菌病毒進行徹底滅菌。

市議員林祈烽說，洪維浤董事長是一名相當熱心公益的企業家，之前曾經是三民家商HBL的球員，因為打球造成運動傷害，不得不離開他最愛的籃球運動，中斷其選手生涯；讓他有機會轉職到醫療相關行業，創業成功並回饋社會，特別感謝該公司捐贈紫外線滅菌機給醫療院所。

洪維浤表示，自本土疫情爆發後，台灣就處於疫情的困境中，許多第一線的醫護防疫人員都非常辛苦，因此捐贈50台紫外線滅菌機，分別給南屯林新醫院和中港澄清醫院，讓防疫人員能在更加安全的環境下作業，守護自己也守護每一位民眾的健康。

受贈的澄清醫院黃仁杰副院長及林新醫院林仁卿院長表示，非常感謝洪維浤董事長的愛心以及萬堅立委及祈烽議員的大力牽線，紫外線滅菌機對於院內的環境清消有很大的幫助，更能確保醫護人員能在安全的環境之下，更無後顧之憂的打完這場防疫戰爭。