因應27日起全台疫情警戒降至二級，高雄市政府經濟發展局26日發佈降級餐飲內用指引，高雄經發局說，27日起，將開放百貨賣場美食街內用，並放寬漫畫店、租書店、戶外釣魚/蝦場、娃娃機等部分休閒場所有條件復業，但須符合高雄市政府公告指引，符合防疫措施始得營業。

高雄經發局長廖泰翔26日表示，餐飲開放內用為通則規定，包含設置ㄇ字型或三面隔板、桌距間隔1.5公尺，且限以個人套餐供應、不得共食，西式自助餐則需專人夾菜服務，離開座位就要戴好口罩，超商附設內用座位區者，一律比照，請業者及消費者務必配合。

廖泰翔指出，為了兼顧店家生計及防疫，與專家討論後，首波放寬戶外釣魚/蝦場、娃娃機、漫畫店、美容美體等部分休閒行業，但，仍需落實防疫措施在有條件下開放。

至於舞廳、舞場、酒家、酒吧等有陪侍服務的行業，以及視廳歌唱業、電子遊戲場、資訊休閒、桌遊及百貨賣場附設兒童遊戲區，因難以落實防疫，仍屬停業範圍。

高雄經發局強調，相關規定包含漫畫店，限外借，不得內閱，戶外釣魚/蝦場需保持1.5公尺社交距離及戴口罩，美容美體業也仍需全程戴口罩，嚴禁作臉等需脫口罩的行為。

至於娃娃機業則要有專人管理、實聯制以及使用後清消，才可復業，高雄經發局說，高市府將依不定期派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到15000元罰鍰。