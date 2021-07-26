為促進內壢火車站周邊老舊建築及公有土地活化再生，桃園市政府推動「內壢第三市場公辦都更案」7月21日辦理第2次公告招商，並於8月12日辦理招商說明會，受理申請至10月18日止。

桃園市政府指出，本案基地位於中壢區中華路一段、文化路交叉口東北側，土地面積2212平方公尺，使用分區為商業區，公有土地面積占將近八成，且私有地主參與意願高，現況主要作為停車場、便利商店及住宅使用。基地位於已公告劃定的內壢火車站周邊更新地區範圍內，實施者後續得依相關規定申請容積獎勵，且基地區位良好，鄰近內壢火車站，結合鐵路地下化工程等相關重大計畫，未來周邊環境景觀將大幅改造。

桃園市政府住宅發展處表示，考量目前建築市場缺工缺料情形嚴峻，本次招商文件將施工期調整為較具彈性，如未來實施者擬興建15層樓以上之建築物，每增1層得增加1個月，惟最高以40個月為限。