2020年台灣人口首度出現負成長，少子化已經成為房市最可怕的灰犀牛，也是學者專家們一致看壞房市的焦點。房市趨勢專家李同榮認為，「少子化」長期影響房價時間點，會落在10年後；勞動力人口在四年後將持續下降，影響中期購屋能力，2024將是房市反轉關鍵；目前市場資金充、利率偏低與經濟強勁增長的三角龍獸支?下，兩代不同堂趨勢將持續發酵，未來三年內，房價仍然會在上升趨勢線上維持價量俱揚的局面。

李同榮分析，2020全年出生嬰兒合計16萬5249人，是史上出生人數最少的一年，全年結婚對數為12萬1702對，僅略高於2009年金融海嘯時的11萬7099對，今年在疫情影響下，結婚對數恐將再創新低。台灣從十年前開始，不婚不生的少子化趨勢已逐漸明顯，而從主計處人口統計中，八年前人口數下降幅度開始明顯逐年增加，往後推20年，也就是8年後，不但人口會急速減少，加上勞動力人口急速下降，長期勢必會影響房地產市場，十年後的房市應該沒有大漲的機率。

根據勞動部2020年七月的人口統計，我國勞動力人數（15-64歲）為1194萬人，非勞動力人口則為828萬人，2020年工業與服務業之就業人口仍在增加，人口老化速度會在未來幾年加速從16%增長至20%，2025年後將會持續更加速增長，除非大量引進移工或工業生產邁向自動化，否則勢必影響勞動生產力，一旦島內勞動人口大量減少，相對若收入沒大幅增加，三、四年後勞動人口的侍親育幼能力就會大幅縮減，相對就會影響購屋能力，加上技術循環也面臨轉折點，房市很可能在2024年間產生反轉向下的趨勢。

從內政部統計資料顯示，從2004年以來家庭戶數增加幅度達24.43%，而人口增加幅度僅有3.84%，每戶的人數也由3.16人降至2.64，顯示每人空間需求不斷增大，同時也代表近二十年來由三代不同堂轉向近五年來兩代不同堂趨勢，演變成「家戶增多、單位人口減少」的現象。

數據顯示這17年來家庭戶數從7179943戶增加到8933814戶，足足增加達175萬戶。過去有些學者專家一直非常困惑一個問題：台灣人口出生率一直在減少，房子卻蓋那麼多，到底賣給誰？以上家庭戶數增加的數據，應該可以得出正確的答案，換句話說，近期每年增加新建成屋，若控制在10萬戶以內，都屬於剛性需求市場，應該不會影響到空置率。

李同榮認為，短期三年內在資金充沛、利率偏低與經濟強勁增長的三大支柱支?下，兩代不同堂趨勢將持續發酵，房價仍然會在上升趨勢線上維持價量俱揚的局面。