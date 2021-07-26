國民黨立委蔣萬安日前在臉書宣布「二寶」誕生喜訊，兒子是個健康寶寶，相隔10年迎接第二個兒子，心情還是很激動。前立委顏寬恒今(26日)特別送上鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組，祝福孩子幸福順利長大，而他更說，「在這個時候還敢生，真的是準備好當市長了」。

顏寬恒在臉書透露，蔣萬安的二寶誕生事件，真的是保密到家，事前一點徵兆都沒有，根本沒有人知道，兩人一起相約要鍛鍊鋼鐵肌肉，現在知道原來練習二頭肌是為了抱二寶，而不是為了他。

在這個少子化的時代裡，顏寬恒說，「大家都在家防疫，也能冒出一個蔣二寶來，還是值得大家高興地！因此，身為台中少子化辦公室執行長(自稱)的寬恒，立刻跟最疼小孩的媽祖婆求來了鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組！」

顏寬恒說，相隔十年之後再當爸爸真的很勇敢啊，要向蔣萬安夫婦致敬，很多帶小孩的艱難險阻又要再來一次，除了敬佩之外，再送上這一籃精選寶寶套組，希望蔣二寶能夠開開心心，幸福順利長大。

此外，顏寬恒在貼文更特別標註，「邀請萬安加入非官方少子化對策辦公室這個時候還敢生真的是準備好當市長了、啟臣兄要不要也再來一個、台北市民加一、中華民國國民加一」。

對此，蔣萬安也現身留言表示，「謝謝寬恒和夫人精選的寶寶套組，相信有大甲媽的保庇，二寶一定可以平安健康乖乖長大！少子女化問題需要大家的重視，我們一起努力！」而江啟臣也現身回「寬恒兄好貼心！再拚一胎，『增產報國』讓少子化辦公室儘早解散！」