《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在談話節目《關鍵時刻》，首度曝光該報7月國政民調，總統蔡英文滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，然而資深媒體人陳敏鳳分析蔡英文滿意度與年齡層和地區性的交叉分析，意外發現一些縣市對蔡英文的滿意度低於49.6%，2022年地方縣市選舉對民進黨可能相對不利。

《美麗島電子報》7月民調顯示，蔡英文的施政滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，吳子嘉認為，應該算是脫離死亡交叉了，行政院長蘇貞昌的滿意度民調雖仍維持死亡交叉的狀態，但也沒有繼續擴大跌，不滿意度為51.2%、滿意度45%。

不過，若以各縣市交叉分析來看，新北滿意蔡英文執政為45.9%，不滿意為52.3%；台北市滿意蔡英文執政為41.5%，不滿意為58.4%；桃竹苗滿意蔡英文執政為53.7%，不滿意為43.3%；中彰投滿意蔡英文執政為46.3%，不滿意為51.6%；雲嘉南滿意蔡英文執政為56%，不滿意為41.7%；高屏滿意蔡英文執政為55.6%，不滿意為41.8%；基宜花東澎金馬滿意蔡英文為44.7%，不滿意為54.2%。

對此，陳敏鳳投稿《美麗島電子報》專欄中直言，在這次民調裡，最令人意外的發現，就是把蔡英文滿意度與年齡層和地區性進行交叉分析，可以發現在地區上，蔡英文的滿意度在台北市最低，只有41.5%，不滿意則高達58.4%；另這次疫情重災區之一的新北市，滿意度則是45.9%，不滿意為52.6%，雙北對於蔡英文的不滿意度較高，顯然跟疫情控制不佳有關。

陳敏鳳指出，花東和離島地區對蔡英文滿意度為44.7%，中彰投對蔡英文滿意度也只有46.3%，以這些地區對於蔡英文滿意度49.6%來看，2022年地方縣市選舉對民進黨可能相對不利。此外，本來對民進黨支持度較低的桃竹苗，這次對蔡英文的滿意度，竟與挺綠的南部縣市一樣高，這可能跟疫情指揮中心王必勝醫師南下苗栗處理疫情有關。