昨（25）日凌晨1時42分，一名王姓男子酒後開車上國道，在台南市東區與仁德區交界北上匝道口處不慎自撞，導致右腳骨折，眼見車子開始起火，他卻受困車內，一旁民眾趕緊將其救出，送醫後幸無礙，而警方獲報也前往醫院為他實施酒測，確認酒測值達0.245毫克，因此依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

根據警方指出，消防局勤指中心昨（25）日凌晨1時42分接獲報案，得知東區與仁德區交界高速一街北上，有一台轎車自撞國道匝道口，當場起火燃燒，因此趕緊派員趕赴現場將火勢撲滅，不過起火得轎車已付之一炬，燒到只剩骨架。

所幸當時因右腳骨折、身體多處擦挫傷而動彈不得的王姓駕駛，很快被目擊民眾即時拉出車外，因此送醫救治後沒有生命危險。

事後，轄區一分局車禍處理小組也趕緊前往醫院，替王男實施酒測，測得0.245毫克，確認其酒駕釀禍，製作筆錄後，依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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