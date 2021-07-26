交通部鐵道局今(26)日啟動高雄帝冠車站復位工程，高雄子弟、交通部長王國材特地南下視察啟動試推，與工程單位參與歷史性一刻。

鐵道局表示，高雄帝冠車站興建於1941年，有80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築，因其位於鐵路地下化後高雄新車站施工範圍，鑑於帝冠車站具歷史意義，鐵道局規劃予以保留，於2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，並於2002年8月16日展開為期17天的第一次挪移工程，創下全台最大文物的搬遷紀錄，也為台灣文化資產保存開啟新的視野。今年配合高雄車站各階段里程碑完成，將啟動第2次挪移，班師回「巢」。今開始向北挪移4.8公尺後，預計8月21日向西挪移57.86公尺，於9月26日遷移至永久位置，明年1月完成永久定位。

王國材指出，2009年高雄鐵路地下化工程正式啟動，當時他擔任高雄市交通局長，2018年第一階段完工時，他擔任交通部政務次長，現在第二階段工程全面啟動時，他擔任交通部長，見證車站興建的過程。

他也說，很佩服當初決定將帝冠車站保存下來的遠見，自己從小在高雄長大，就讀雄中時曾經擔任糾察隊，經常在火車站進出，帝冠車站是所有高雄人的回憶，能見證它回家，許多美好回憶一直浮現。

今年高雄帝冠車站挪移定位回娘家，明年9月車站站東道路開闢，接續趲趕完成兩棟鋼構大樓、天棚興建及地面景觀工程，王國材期許能如期在2025年完成高雄車站整體工程，讓市民見證新高雄車站願景逐步實現。

第一階段通車順利完成，新增七個通勤車站，第二階段拆除中博高架橋，新車站具有交通、商業、景觀等功能，對市區縫合、交通便捷與商圈再造與社區生活提升。

高雄車站的工程概分為一、二階段，其中第一階段工程，包含旅客營運大廳及月台、隧道，已於2018年10月14日通車營運，今年也以完成中博高架橋拆除及站西道路通車等里程碑，後續第二階段車站天棚、商業大樓、旅館大樓、帝冠式車站移回及景觀道路相關工程也接棒施工中，預計2025年完工。