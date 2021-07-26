歐洲地中海地震中心（EMSC）今天表示，規模5.9地震襲擊印尼盧武克（Luwuk）以西約88公里處。

歐洲地中海地震中心表示，今天這起地震震源深度15公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1100726