東京奧運會游泳賽場26日舉行400公尺自由式決賽，大陸游泳女子代表李冰潔以4分1秒08獲得季軍、摘下銅牌，這一成績超越她在預賽的4分01秒57紀錄，也再次打破自己保持的亞洲紀錄，大陸游泳隊也斬獲在東京奧運賽場的第二枚獎牌。

據中新網報導，東京奧運會女子400公尺自由泳決賽，李冰潔入水稍顯落後，在前半程一直處於第四的位置。美國名將萊德茨基與澳洲選手蒂特姆斯交替領先。最後進入衝刺階段，李冰潔逐漸發力反超至第三，最終蒂特姆斯率先觸壁，以3分56秒69的成績奪冠。萊德茨基以3分57秒36區居亞軍。