【旅遊經 洪書瑱報導】因應疫情警戒，於明(27)日降為二級，為提供市民調劑身心的場所，大台北地區以戶外優先為原則，針對戶外景點再度放寬規定，其中台北市列管登山步道154條，117公里；新北市步道共192條，所有登山步道全面開放，但也請民眾在登步道之際，請全程戴口罩，並保持社交距離！但提醒民眾台北市步道中的涼亭明(27)日起，與步道一同開放；新北涼亭及體健設施，因仍有群聚以及間接性接觸的傳染風險，暫時維持不開放！另外，台北市與新北市公園均於明(27)日起開放，但新北市公園設施暫不對外開放！

象山親山步道(攝影：洪書瑱)

大安森林公園(攝影：洪書瑱)

除了步道外，台北市公園部份，台北市配合逐步解封，7/27起開放公園涼亭供大眾使用，8/1起開放環教場域及公園內閱覽室，但有容留人數限制，請民眾注意。

公園公廁、步道、草皮、山區步道等公共場域，並會同時加強公廁清潔及消毒頻率。另外網球場、網球練習壁、羽球場等鬆綁限制，7/27後開放網球、羽球雙打，溜冰場運動社交距離至少1.5公尺，每2.25平方公尺至多1人為原則。為守護市民朋友健康與安全、減少接觸感染風險，兒童遊戲場、體健設施、籃球場及露營場仍維持暫停開放，後續視疫情狀況另決定開放時間，現場並設立告示牌說明，請民眾配合防疫。

環教場域及公園內閱覽室整備中，預計8/1起降載開放。為提供市民朋友更加安全的環境，將以室內40人以下、室外80人為限，申請時，請留意容留人數限制，並請配合梅花座落座。環教場域內的互動式設施，需民眾肢體觸碰，暫不開放，尚請見諒。

新北市公園公園對外開放，但設施暫不開放，但若有確診者足跡，將暫時實施封閉，由公所做滾動式調整！

新北市觀光旅遊局局長張愛晶表示，休閒之餘仍要謹慎防疫，觀旅局將持續於登山步道設置醒目的防疫告示牌，宣導防疫措施，登山口周圍停車場達原容留量的50%或周遭路邊停車影響交通時，公所將即刻管制車輛進出、勸導現場民眾保持安全社交距離，並請警察局分局協助疏導人車，相關資訊也會同步新北市政府災害應變中心（ EOC ），以及將最新人流車潮狀況刊登於人潮儀表板。張愛晶提醒，民眾外出前，記得先查看人潮儀表板，只要透過「新北市觀旅網」及臉書「新北旅客」，就能查詢第一手的景點資訊。

內溝山(圖：新北市政府觀光旅遊局提供)

林口濱海步道(圖：新北市政府觀光旅遊局提供)

提醒民眾，疫情警戒即將降為二級，但防疫仍不可鬆懈大意，切記在戶外全程戴口罩，若身體不適，應避免外出。7月27日起，暫開放全數登山步道，未來將視疫情、人潮情況，隨時做滾動式調整。